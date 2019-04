Rubio: Reunión de Al Assad y Arreaza es una grotesca relación amorosa

Marco Rubio, senador estadounidense, criticó la reunión entre Bashar al-Ásad y Jorge Arreaza y la tildó de una "grotesca relación amorosa entre dos regímenes e ilegítimos".

"Sea testigo de esta grotesca relación amorosa entre dos regímenes criminales e ilegítimos: uno en Siria que lanza gases inocentes, incluidos a los niños, y otro en Venezuela que utiliza la comida como un arma para matar de hambre a su propia gente", escribió Rubio, en Twitter.

Jorge Arreaza afirmó el pasado miércoles, durante su gira por el Líbano, que el objetivo de la presencia de militares rusos en Venezuela es "prepararse para la defensa".

Durante su intervención delante de representantes de partidos de izquierda libaneses, palestinos y de la región, así como de una hija del Che Guevara, Arreaza reafirmó que su país se defenderá de una agresión.

Witness this grotesque love affair between two criminal & illlegitimate regimes: one in #Syria that gases innocent people, including children, and another in #Venezuela that uses food as a weapon to starve its own people. https://t.co/0N4ojfQML0