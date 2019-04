Rubio: Régimen de Maduro no debe tratarse como un gobierno legítimo

El senador estadounidense Marco Rubio dijo este jueves que al régimen de Nicolás Maduro no se le debe tratar como gobierno legítimo.

Rubio señaló que los funcionarios de Maduro “entregaron el país a Cuba” y lo convirtieron en un territorio para el narcotráfico.

“La crisis de Venezuela no es un intento de lograr ‘un cambio de régimen’ ni interferir en los asuntos internos de otro país. Se trata de las serias amenazas a nuestra seguridad nacional planteada por el narcotráfico, la presencia militar rusa y los crecientes vínculos con Irán”, indicó.

Aseguró que los dirigentes políticos que apoyan a Maduro no están abocados a los intereses de los venezolanos, y solo se mantienen preocupados por mantener sus propios ingresos.

“Son gángster motivados por el deseo de mantener sus fuentes ilegales de ingresos, debemos considerar cada opción disponible para poner fin a su criminal actividad”, destacó.

1/3: The #MaduroRegime should not be treated as the legitimate government of a sovereign state.



It is a transnational criminal group that surrendered #Venezuela’s sovereignty to #Cuba & turned the country into a narco state by forfeiting territory to #ELN narco-terrorists

— Marco Rubio (@marcorubio) 11 de abril de 2019

2/3:The crisis in #Venezuela isn’t an attempt to bring about “regime change” or interfere in the internal affairs of another country.



It’s about the serious threats to our national security posed by drug trafficking,#Russia’s military presence & growing links to #Iran.

— Marco Rubio (@marcorubio) 11 de abril de 2019

3/3: #Maduro & his cronies aren’t politicians motivated by the national interests of a country, they are gangsters motivated by a desire to keep their illegal sources of income



We must consider every option available to us to bring to an end their lucrative criminal activities

— Marco Rubio (@marcorubio) 11 de abril de 2019