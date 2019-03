Rubio: La reestructuración de Maduro es para militarizar más su círculo

Marco Rubio, senador del estado de la Florida en Estados Unidos, aseguró que con la reestructuración del equipo de trabajo de Nicolás Maduro se pretende militarizar aún más su círculo cercano.

"Esto no es más que un esfuerzo de Maduro para desviar la culpa del apagón eléctrico y para militarizar aún más su círculo interno, para mantener su "'lealtad'", escribió Rubio en Twitter.

El senador detalló que Maduro sabe que un gran número de personas "quieren que se aparte" para establecer una transición que los proteja.

Asimismo, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que la reestructuración del equipo de Maduro demuestra "mucha debilidad".

“No hay gabinete, hay usurpación de funciones. Lo que veo es un régimen muy débil, un régimen que no tiene respuestas, un régimen que no gobierna sino que canta victoria por tener un día más usurpando funciones”, dijo Guaidó.

