Rubio: ¿Qué hará la comunidad internacional ante un régimen asesino?

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, rechazó este lunes el bloqueo del ingreso de la ayuda humanitaria al territorio venezolano y cuestionó el papel de la comunidad internacional en ese tipo de situaciones.

"¿Qué está dispuesta a hacer la 'comunidad internacional' ante un régimen que utiliza la fuerza militar para asesinar y herir a ciudadanos, todo por detenerlos de llevar comida para sus familias moribundas?", dijo Rubio en Twitter.

El gobierno de Estados Unidos solicitó que se realice una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas este martes para evaluar la situación en Venezuela luego del incidente del pasado sábado.

La última vez que se abordó la situación venezonala en dicha instancia multilateral fue el pasado 26 de enero

