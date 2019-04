Rubio: EE UU no puede ignorar la presencia de militares rusos en Venezuela

Marco Rubio, senador estadounidense, señaló este jueves que las consideraciones pacíficas para ponerle fin a la crisis venezolana no pueden llevarse a cabo, debido a la alarma que genera la presencia de militares rusos en el país.

“El resultado ideal en Venezuela es la restauración pacífica de la democracia y el orden constitucional, pero Estados Unidos no puede ignorar la creciente presencia de los militares rusos, los vuelos diarios desde Irán y los grupos violentos denominados colectivos que la Fuerza Armada Nacional se niega a controlar”, señaló Rubio en Twitter.

El senador hizo referencia a las declaraciones del senador Rick Scott, quien destacó la necesidad de involucrar a los militares para atender la crisis en Venezuela.

“Se está volviendo claro que tendremos que considerar el uso de activos militares estadounidenses para entregar ayuda. Maduro y sus matones no nos han dejado otra opción”, escribió el político.

