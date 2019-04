Rubio: Pedí designar al régimen de Maduro como una organización criminal

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, pidió este viernes al Departamento del Tesoro de Estados Unidos designar al “régimen” de Nicolás Maduro como una “organización criminal”.

Rubio solicitó la medida a Mike Pompeo, secretario de Estado, y a Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, a través de una carta.

El senador estadounidense también pidió aplicar la sanción a los grupos armados conocidos como “colectivos” en la solicitud.

“El régimen de Maduro no es el gobierno de Venezuela. Acabo de pedir al Departamento de Estado y del Tesoro designar al régimen como una organización criminal transnacional y a las pandillas 'colectivas' armadas que controla como organizaciones terroristas extranjeras", indicó Rubio por Twitter.

