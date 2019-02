Rubio: La ONU está cayendo en los planes de Maduro

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, aseguró que las negociaciones propuestas por la Organización de las Naciones Unidas ante la situación de Venezuela "apoyarán la posición de Nicolás Maduro".

"Antonio Guterres está cayendo en los planes de Maduro. Las negociaciones falsas de la ONU son para dividir a la oposición y dar tiempo para que asesinen manifestantes. Maduro también querrá 'expertos' de la ONU para que digan que la crisis en Venezuela se debe a las sanciones. Cuando se trata de democracia y derechos humanos, la ONU es cada vez más inútil", aseveró el congresista estadounidense en Twitter.

Reciéntemente el senador del Partido Republicano señaló a el general Padrino López, almirante Remigio Ceballos, mayor general Jesús Rafael Suárez Chourio, almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, general de división Edgar Valentín Cruz Arteaga y mayor general Antonio Benavides Torres como "responsables del futuro de la democracia venezolana".

“Temen que la oposición purgará a los militares y los encarcelará si Maduro se retira del poder. Pero también saben que, en cualquier momento, se les puede dar órdenes que sus subordinados de rango y archivo se negarán a seguir. No habrá una purga militar después de Maduro porque Venezuela los necesitará para su seguridad y estabilidad durante la transición a la democracia”, dijo Rubio en Twitter este lunes.

El senador indicó a los funcionarios que sí “ayudan a restaurar la democracia gozarán de inmunidad de la Asamblea Nacional que los Estados Unidos honrarán y seguirán”.

