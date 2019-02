Rubio a militares: La ventana para una salida negociada se cierra rápido

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de la Florida, indicó que los militares venezolanos deben tomar una decisión antes de que “se haga una elección para ellos”.

“El hambre y la desesperación están creciendo dentro de Venezuela. La gente sabe que lo único que está parado en el camino de 50 millones de dólares en comida y medicina es Nicolás Maduro. Los líderes militares deben tomar una decisión, antes de que se haga una elección para ellos. La ventana para una salida negociada se cierra rápidamente”, dijo Rubio en Twitter.

El senador aseguró que ha pedido al gobierno que otorgue a funcionarios militares la amnistía propuesta por la Asamblea Nacional (AN).

“A pesar de las terribles cosas que algunos líderes militares Venezuela han hecho, he aconsejado durante mucho tiempo que Estados Unidos debería honrar la amnistía que la AN ofreció a los que cortaron lazos con Nicolás Maduro”, dijo Rubio en Twitter.

El senador estadounidense afirmó que los militares que bloqueen el ingreso de la ayuda humanitaria que ha enviado Estados Unidos para Venezuela, y que se encuentra en el centro de acopio en Cúcuta, están descalificados.

Diversos políticos nacionales e internacionales ha pedido a la Fuerza Armada que permita el ingreso de la asistencia que tiene como finalidad ayudar a los venezolanos cuya vida está en riesgo.

