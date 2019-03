Rubio: Militares están con Maduro porque se enriquecen de la corrupción

Marco Rubio, senador del estado de la Florida, Estados Unidos, aseguró este lunes que los militares no están con Nicolás Maduro por lealtad o por ideología, sino porque pueden enriquecerse.

"No es por lealtad a Maduro, o deber patriótico, o ideología o sentimiento "antiimperialista". Es porque el régimen de Maduro permite que se enriquezcan de la corrupción y el narcotráfico, y no quieren alejarse de eso", escribió Rubio en Twitter.

El senador comentó que lo que se le pide al Alto Mando Militar es restablecer el orden constitucional y la seguridad política del país.

"Maduro y sus allegados no es un gobierno. Es una mafia. Una organización criminal transnacional. La miseria y el sufrimiento de las Venezuela personas no los trasladará. La única cosa que va a perder los beneficios del narcotráfico y la corrupción les proporciona y sus familias", aseveró el senador.

What’s being asked of military leaders in #Venezuela is to restore constitutional order & public safety & to play a key role in creating the conditions necessary for free, fair & constitutionally valid multi-party elections.



So why so far have they refused?



(thread cont)1/3 https://t.co/uIkzPgsZdy — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de marzo de 2019

It isn’t because of loyalty to #Maduro, or patriotic duty, or ideology or “anti-imperialist” sentiment.



It’s because the #MaduroRegime allows them to get rich off of corruption & narcotrafficking & they don’t want to walk away from that.



(thread cont)



2/3 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de marzo de 2019