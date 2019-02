Rubio: Maduro es de los que parecen invulnerables y luego colapsan

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, dijo este lunes que el "régimen" de Nicolás Maduro es de los que parecen invulnerables y luego colapsan.

“El régimen de Nicolás Maduro cumple con los atributos de los regímenes que parecen invulnerables y luego colapsan”, escribió en Twitter.

Aseguró que el oficialista se aferró al poder y consiguió la protección de las fuerzas de seguridad.

Rubio acudió el pasado 17 de febrero a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para supervisar los centros de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela. El senador también tuvo la oportunidad de conversar con ciudadanos y políticos venezolanos en el exilio sobre la situación de Venezuela.

#MaduroRegime has all the attributes of regimes that appear invulnerable to outsiders & then collapsed



Small circle of paranoid cronies,isolated from reality by yes-men;&



Grip on power entirely dependant on incentives to get security forces to protect them & spy on each other