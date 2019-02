Rubio: Maduro inició un violento ataque en la frontera de Brasil

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado Florida, indicó este sábado que debido a los actos violentos en la frontera con Brasil hay cuatro civiles muertos y cuatro heridos.

Rubio indicó que funcionarios de Nicolás Maduro iniciaron una ofensiva violenta hacia los venezolanos en el paso fronterizo.

“Régimen de Maduro ha comenzado una violenta ofensiva masiva en la frontera con el Brasil. Me han informado de los civiles muertos y 24 heridos a partir de este momento”, indicó en Twitter.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disparó con armas de fuego en contra de los manifestantes en la ciudad de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.

