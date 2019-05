Rubio: Maduro ya no gobierna, el país está en un estado de anarquía

Marco Rubio, senador por el estado Florida en Estados Unidos, señaló este lunes que Nicolás Maduro ha perdido el respaldo y la fuerza para gobernar. Además indicó que mantiene al país en anarquía, mientras asedia a la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó.

"Maduro puede tener el poder para intimidar, reprimir, encarcelar y matar a aquellos que están en desacuerdo con el oficialismo, sin embargo, él ya no gobierna. Muchas áreas en las adyacencias de Caracas están en estado de anarquía, sin presencia gubernamental confiable ni servicios públicos", indicó Rubio en su Twitter.

El político estadounidense también criticó la exposición del líder oficialista en cuarteles militares y la insistencia de rodearse exclusivamente de militares de su partido político. El senador insistió en que es una táctica reprochable.

Asimismo, Rubio aseguró que Maduro se encuentra acorralado debido a los efectos de las sanciones, pues le limitan los recursos necesarios para poder controlar la nación.

"Las sanciones cotidianas erosionan los recursos, la grave escasez de combustible se apodera del país, la red eléctrica se colapsó sin que el régimen pueda repararla y sus leales ya no pueden viajar libremente al extranjero", aseveró.

El político estadounidense hizo alusión a la presentación de Guaidó en Guatire durante este sábado para realizar una asamblea, en la que participaron cientos de ciudadanos.

1/3 #Maduro may still have the power to intimidate,oppress,jail & kill those who disagree with him but he no longer “governs’.. Many areas outside of #Caracas are in a state of anarchy with no reliable government presence or public services (continued) https://t.co/3TkVXKaAVJ — Marco Rubio (@marcorubio) 20 de mayo de 2019

When was last time #Maduro held a public event outside of a military base or carefully controlled loyalist party rally?



Meanwhile Interim President @jguaido engages every day with the people, often drawing thousands to his appearances (continued) — Marco Rubio (@marcorubio) 20 de mayo de 2019