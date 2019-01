Rubio: Maduro no fue elegido legítimamente presidente bajo la Constitución

Marco Rubio, senador del condado de Florida en Estados Unidos, aseguró este lunes que Nicolás Maduro no fue elegido legítimamente como presidente, bajo las leyes de la Constitución .

“Cuando existe vacante, se llena con el presidente de la Asamblea Nacional hasta que se convocan nuevas elecciones”, publicó el senador en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, se refirió al presunto alzamiento de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Cotiza durante la madrugada de este lunes.

“Una unidad de la GNB se comprometió a seguir la Constitución y el régimen respondió con sus propias fuerzas”, refirió en el breve texto.

En el sector, los vecinos salieron a protestar y apoyar a la GNB. Sin embargo, los manifestantes fueron reprimidos con bombas lacrimógenas.

