Rubio: 16% de los militares en la frontera se han desmarcado de Maduro

Marco Rubio, senador de Estados Unidos por Florida, aseguró este jueves que 16% de los militares designados por Nicolás Maduro en los pasos fronterizos con Colombia desertaron de las Fuerzas Armadas.

“Se estima que el régimen de Nicolás Maduro desplegó alrededor de 3.500 miembros uniformados de policías nacionales y militares a los cruces fronterizos con Colombia. Ya hay 567 desertores. Significa que más del 16% de las fuerzas de seguridad desplegadas en la frontera han abandonado el régimen en los últimos cinco días”, escribió en Twitter.

Por su parte, Samuel Moncada, representante de Nicolás Maduro ante la Naciones Unidas, sostuvo este jueves que Estados Unidos exagera en el número de militares desertores.

Estimated that #MaduroRegime deployed around 3500 uniformed members of national police & military to the border crossings with Colombia.



567 defectors means over 16% of #Venezuela security forces deployed to the border have abandoned the regime over the last five days. https://t.co/A3MGd5gH7T