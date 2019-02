Rubio: Llegará otro cargamento de ayuda humanitaria este domingo a Cúcuta

Marco Rubio, senador Estados Unidos, anunció este domingo vía Twitter que estará en la ciudad de Cúcuta en Colombia donde llegará otro cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela.

"Llegué a Colombia esta mañana. Hoy llegará otra enorme entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. Me reuniré con los funcionarios que lideran el esfuerzo para almacenar esto en la frontera y prepararlo para la entrega a la gente sufridora de Venezuela", escribió Rubio.

El vicepresidente realizará diversas actividades en la ciudad de Cúcuta para la entrega de la ayuda humanitaria que se efecturá el próximo 23 de ferebro.

I arrived in #Colombia this morning. Today another huge delivery of humanitarian aid for #Venezuela will arrive. I will be meeting with officials leading the effort to store this at the border & prepare it for delivery to the suffering people of #Venezuela. #EstamosUnidosVE