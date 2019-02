Rubio indicó que EE UU envío 50 toneladas de insumos para ayuda humanitaria

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, informó este jueves que más de 50 toneladas métricas de insumos provenientes de Estados Unidos se encuentran en Colombia.

Rubio señaló que el futuro del país luego de sacar a Nicolás Maduro del poder dependerá, en gran parte, de si los líderes militares permiten el ingreso de la ayuda humanitaria en el país.

“Más de 50 toneladas métricas de ayuda humanitaria de los Estados Unidos se encuentra ahora en Colombia. El futuro post-maduro de los líderes militares en la Venezuela dependerá en gran parte de si permiten o no que la ayuda para llegar a la gente de Venezuela”, indicó el senador en Twitter.

La ayuda humanitaria de Estados Unidos a los venezolanos llegó este jueves al centro de acopio en Las Tienditas, en Cúcuta, Colombia. Dos containers de 50 toneladas y, al menos, seis camiones llegaron al centro de acopio. Los vehículos llegaron escoltados por funcionarios de la Policía Nacional de Colombia.

Over 50 metric tons of humanitarian aid from the U.S. is now in Colombia.



The Post-Maduro future of military leaders in #Venezuela will depend in large part on whether or not they allow that aid to reach the people of #Venezuela.