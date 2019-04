Rubio: Hace un año Padrino rechazaba a colectivos, hoy Maduro los respalda

El senador estadounidense Marco Rubio recordó este jueves declaraciones de Vladimir Padrino López en las que rechazaba la actuación de grupos irregulares armados denominados colectivos.

“Justo el año pasado Vladimir Padrino López condenó a las pandillas armadas denominadas ‘colectivos’ diciendo: ‘rechazamos a aquellos grupos que se llaman a sí mismos ' colectivos ' y van blandiendo armas”, publicó Rubio en Twitter.

Añadió que un año después de las declaraciones de Padrino, Nicolás Maduro de manera abierta ha respaldado a los colectivos permitiéndoles gobernar las calles y actuar con total impunidad en todo el país.

“Ahora, abiertamente respaldados por Nicolás Maduro, estas pandillas gobiernan las calles y actúan impunemente en Venezuela”, señaló.

Just last year @vladimirpadrino condemned the armed ‘colectivo’ gangs saying:



“We reject those groups that who call themselves ‘colectivos’ & go brandishing weapons"



Now,openly empowered by @NicolasMaduro, these gangs rule the streets & act with impunity in #Venezuela. https://t.co/YZ4ss5zrJH