Rubio: Guaidó pidió al personal diplomático que permanezca en Venezuela

El senador norteamericano por el estado de Florida, Marco Rubio, aseguró que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, le solicitó que mantuviera al personal diplomático de Estados Unidos en Venezuela.

"El presidente Juan Guaidó pidió que nos quedaramos. Estados Unidos no debería aceptar esta orden ilegítima de Maduro. Debería quedar claro que estamos preparados para tomar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de nuestros diplomáticos en Venezuela", dijo Rubio en su Twitter.

Nicolás Maduro indicó, durante un acto en el Palacio de Miraflores, que rompió relaciones políticas y diplomáticas con EE UU y dio un plazo de 72 horas al personal norteamericano para abandonar el territorio nacional.

La administración del presidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de la República. El parlamentario se juramentó la tarde de este miércoles en una concentración ciudadana realizada en la plaza Juan Pablo II en Chacao.

Guaidó ha sido reconocido como presidente interino por varios países de la región y por el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

President @jguaido has asked us to remain. The United States should NOT comply with this illegitimate order from Maduro.



It should be made clear that we are prepared to take all actions necessary to guarantee the safety of our diplomats in #Venezuela. https://t.co/r4mNnNmqJ0