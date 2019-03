Rubio: Si la FAN permite detención de Guaidó enfrentarán el mismo destino

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, señaló este domingo que si las Fuerzas Armadas y el Tribunal Supremo de Justicia permiten que Nicolás Maduro detenga a Juan Guaidó, estos enfrentarán el mismo destino.

La afirmación la hizo luego de que Vladimir Padrino López escribiera una publicación en Twitter con una imagen del Libertador Simón Bolívar.

"Porque a veces son los hombres, no los principios los que forman los gobiernos. Los códigos, los sistemas, los estatutos por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las Repúblicas", escribió López en la red social.

Por su parte, el senador estadounidense respondió a la publicación del oficialista y sostuvo que Nicolás Maduro no es un hombre virtuoso, patriótico ni iluminado.

"Es un tirano ilegítimo. Y si él arresta o daña a Guaidó, lo hará sin ninguna autoridad judicial, legal o moral", dijo Rubio en respuesta a Padrino López.

.@NicolasMaduro is not a virtuous,patriotic or enlightened man.



He is an illegitimate tyrant. And if he arrests or harms @jguaido he will do so without any judicial,legal or moral authority.



If the TSJ & armed forces allow this, they will face the same fate that awaits him. https://t.co/5WHKFg0YKh