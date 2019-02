Rubio: Diosdado Cabello está preocupado por algo

Marco Rubio, senador estadounidense, indicó este miércoles que Diosdado Cabello está "preocupado por algo" luego de sus constantes mensajes en el que expresa a las personas que no crean en rumores o advertencias.

"El narcotraficante Diosdado Cabello ha pasado los últimos dos días diciéndole a la gente que no crea 'rumores' y emite advertencias a aquellos que piensan en cometer 'traición' o que están teniendo dudas. Él está preocupado por algo.", escribió el político estadounidense.

También Rubio envió un mensaje a Iván Hernández, comandante de la Guardia de Honor Presidencial, "a que piense muy bien sus acciones".

"Usted debe pensar muy cuidadosamente acerca de las acciones que usted toma en los próximos días en Venezuela. Porque tus acciones determinarán como pasas el resto de tu vida. ¿Realmente quieres ser más leal que Maduro con tu propia familia?", acotó Rubio.

Drug trafficker @dcabellor has spent the last two days telling people not to believe “rumors” & issuing warnings to those thinking of committing “treason” or who are having “doubts”. He is worried about something........ https://t.co/XjsCP5QIwI

.@Ivanr_HD you should think very carefully about the actions you take over the next few days in #Venezuela. Because your actions will determine how you spend the rest of your life.



Do you really want to be more loyal to #Maduro than to your own family?