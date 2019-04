Rubio a Cabello: Me someteré a la prueba del polígrafo si se hace en la DEA

El senador estadounidense por el estado de Florida Marco Rubio aceptó este jueves someterse a la prueba del polígrafo propuesta por Diosdado Cabello, pero con la condición de que se haga en una oficina de la Administración para el Control de Drogas, DEA, en Estados Unidos.

Hizo la oferta porque el oficialista dijo en el canal del Estado que estaba dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo con el senador estadounidense.

“Esta noche, el señor de las drogas Diosdado Cabello apareció en la televisión nacional en Venezuela y me desafió a que me uniera a él para someterme a una prueba de polígrafo”, escribió Rubio en Twitter.

El estadounidense sostuvo que Cabello podrá elegir en cuál oficina realizar la prueba. “Vamos a hacerlo, pero tiene que estar en una oficina de la DEA. Él puede elegir cuál e incluso pagaré su pasaje aéreo, porque de todos modos será un viaje solo de ida para él”, agregó.

