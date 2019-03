Marco Rubio, senador estadounidense del Partido Republicano, aseguró este jueves que la Comunidad Internacional no perderá interés en solucionar el caso de Venezuela y que el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no se verá afectado por "ambiciones personales" de factores políticos locales.

"La estrategia del régimen de Maduro se basa en dos cosas: la esperanza de que el gobierno interino de Juan Guaidó se fracture por las pugnas o ambiciones personales de varios dirigentes políticos, y la pérdida del interés de la Comunidad Internacional en el caso de Venezuela, lo que hará que baje la presión. No sucederá", aseveró Rubio en Twitter.

El gobierno de Estados Unidos pedirá que se vote una resolución en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para solicitar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela con supervisión internacional y estándares globales.

La representación estadounidense en el ente multilateral solicitó "la restauración pacífica de la democracia" y expresó su preocupación por la violencia en las localidades fronterizos de Venezuela, donde arreció la represión luego del intento del ingreso de la ayuda humanitaria al territorio nacional el pasado 23 de febrero.

