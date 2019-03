Rubio: Arresto de Marrero podría indicar la intención de detener a Guaidó

Marco Rubio, senador estadounidense, señaló que el secuestro de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente interino de Venezuela, "podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar a Juan Guaidó".

"La policía secreta del régimen de Maduro ha arrestado al jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó. Esta es una escalada significativa de la represión y podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar al propio Guaidó", escribió Rubio en Twitter.

Aproximadamente este jueves a las 2:00 am, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron la casa del jefe de despacho de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, y la del diputado a la AN Sergio Vergara.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, exigió una fe de vida y la liberación inmediata de Roberto Marrero.

