Rubio: Arabia Saudita envió diluyentes a Maduro para generar ingresos

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de la Florida, aseguró que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita envió diluyentes a Nicólas Maduro para poder generar ingresos

"Un buque de Arabia Saudita llegará el lunes en Venezuela para vender a Maduro diluyentes que usará para bombear, vender crudo y generar ingresos para su régimen corrupto", escribió Rubio en Twitter.

El senador custionó que Arabia Saudita este "tratando descaradamente de socavar los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar a la gente Venezuela".

.@KSAmofaEN why are you blatantly trying to undermine U.S. efforts to support the people of #Venezuela?



A vessel from #SaudiArabia will arrive Monday in Venezuela to sell #Maduro diluents that he will use to pump & sell crude and generate income for his corrupt regime.