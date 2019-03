Rubio: El apagón se resuelve reparando el sistema, Maduro no puede hacerlo

Marco Rubio, senador estadounidense por el condado de Florida, señaló este miércoles que los cortes en el suministro eléctrico en Venezuela serán “la nueva norma” en el país.

“Los cortes de energía serán la nueva norma en Venezuela, tiempo que el régimen de Nicolás Maduro esté en el poder”, indicó Rubio en Twitter.

El senador estadounidense destacó que el primer apagón en el mes causó daño permanente al sistema de transmisión del servicio de electricidad.

“La única manera de solucionar esto es una reparación masiva de todo el sistema, algo Maduro no puede hacer”, señaló.

El lunes en la tarde ocurrió un apagón que afectó a varias zonas de Caracas y del interior del país; durante el día el servicio fue parcialmente restablecido en algunos lugares. Sin embargo, la falla se presentó una vez más el martes y miércoles.

