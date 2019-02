Rubio: Ahora será difícil para las naciones ser neutrales ante Venezuela

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, aseguró este sábado que a partir de ahora será difícil para las naciones mantenerse neutrales ante lo que sucede en Venezuela tras los hechos ocurridos con la ayuda humanitaria.

Rubio también destacó que será complicado para los aliados de Nicolás Maduro continuar apoyándolo en sus decisiones.“Es posible que no se den cuenta todavía, pero hoy en día el régimen maduro hizo más fácil aislarlos internacionalmente”, dijo.

El senador estadounidense señaló que el mundo fue testigo de las órdenes de Maduro para herir y asesinar a los venezolanos.

“El mundo entero los vio incendiando 3 camiones llevando comida y otra ayuda humanitaria. Pronto se dará cuenta de lo mal que han sobre jugado”, añadió.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) incendiaron tres camiones que trasladaban insumos para la ayuda humanitaria a Venezuela.

Los efectivos impidieron el ingreso de los camiones y de las personas hacia el estado Táchira con bombas lacrimógenas y perdigones, ocasionando heridas en aproximadamente seis personas.

They may not realize it yet but today the Maduro Regime made it easier to isolate them internationally.



After today it will be difficult for nations to remain neutral. And for their allies to continue to support it defend them. (Cont) — Marco Rubio (@marcorubio) 24 de febrero de 2019

The whole world saw the regime use security forces & gangs to injure & kill unarmed civilians.



The whole world saw them set fire to 3 trucks carrying food & other humanitarian aid.



They will soon realize just how badly they overplayed their hand today. — Marco Rubio (@marcorubio) 24 de febrero de 2019