Rick Scott: La OPEP no prestará ayuda a Nicolás Maduro

Rick Scott, senador republicano por Florida, indicó este lunes que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no prestará ayuda a Nicolás Maduro para evadir las sanciones impuestas en su contra por el gobierno de Estados Unidos.

“Afortunadamente la OPEP no ha caído en la trampa. ¡Maduro, tu tiempo se acabó!”, publicó Scott en Twitter, luego de que presuntamente la organización declinara realizar una declaración a favor de Maduro.

El funcionario norteamericano agregó que la solicitud de Maduro a la Organización de Países Exportadores de Petróleo es una prueba de que las sanciones impuestas en su contra están funcionando.

“Nicolás Maduro está intentando desesperadamente mantenerse en el poder. Esta es una prueba más de que las sanciones están funcionando”, añadió.

