Rick Scott: Es más fácil para Maduro culpar que asumir su responsabilidad

Rick Scott, senador por el estado de la Florida, cuestionó este martes la versión del régimen de Nicolás Maduro por los cortes eléctricos que afectaron a más de 14 estados en Venezuela.

“Supongo que es más fácil para Nicolás Maduro culpar a otros que aceptar la responsabilidad por la incompetencia de su régimen”, escribió Scott en Twitter.

Scott reclamó la situación de declive de la infraestructura de Venezuela. Dijo que el país solo prosperará una vez que "Maduro deje el poder”.

Este lunes Jorge Rodríguez aseguró que las fallas de electricidad que enfrenta el país son producto de "otro ataque electromagnético".

I guess it’s easier for @NicolasMaduro to blame others than to accept responsibility for the incompetence of his regime and the decline of Venezuela’s infrastructure. #Venezuela will only prosper once Maduro leaves power. https://t.co/No4II4pluA