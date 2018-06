@zuloana: Se supone que Venezuela no tiene Presidente desde el 2017

Los resultados de las últimas reuniones en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a la resolución aprobada que desconoce las pasadas elecciones presidenciales de Venezuela fueron muy positivos, el Gobierno chavista ha sido repudiado por la mayoría del continente y de los cancilleres representantes de sus respectivas naciones en la OEA.

En dicha organización el actual Presidente es ilegítimo, por consecuencia, todos los países democráticos consideran que no hay Presidente en Venezuela. Incluso, la abstención de Nicaragua y Ecuador es una clara señal de que el Gobierno de Maduro se está quedando solo.

Aun así, la propuesta de Ecuador en realizar un referendo fue muy mal vista por el pueblo venezolano, quien mostró un contundente y sólido mensaje de abstención electoral el pasado 20 de mayo del 2018, mostrando así que mientras no exista un cambio de funcionarios y rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), los venezolanos no volverán a tener deseos de participar en ningún evento comicial.

Sin embargo, semejante idea del Presidente Lenin Moreno en realizar una consulta popular en la que se decida si se deben refrendar los resultados del proceso electoral del 20 de mayo, fue bien recibida por algunos apoyos significativos tales como: el Diputado Julio Borges, El director ejecutivo de Human Rights Watch en América, José Miguel Vivanco.

De más está decir que la sola propuesta de Lenin reconoce la ilegitimidad de las elecciones, porque una elección legítima no necesita ser refrendada y, si las del 20M lo necesitan, es porque no fueron legítimas.

Pero, más allá de eso ¿Pueden la oposición y la comunidad internacional obligar a Maduro a realizar un proceso electoral transparente, sea referendum o sea elección presidencial? ¿Y si Maduro hace la consulta popular y la "gana"? ¿Queda legitimado el fraude electoral? ¿Pedimos otra consulta popular? Recordemos que él es experto en "ganar" elecciones.

Los países más democráticos del continente, esos que votaron para rechazar contundentemente al Gobierno de Maduro, deben estar confundidos, o al menos un tanto decepcionados, de ver a sectores de la oposición venezolana y de la comunidad internacional aplaudiendo la propuesta del Presidente ecuatoriano Lenin en no aprobar la resolución contra Maduro y proponer una consulta popular.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

La usuaria, Ana Zuloaga @zuloana redacta: “¿Y van a seguir con lo mismo? Se supone que Venezuela no tiene presidente desde que la AN declaró su ausencia del cargo en 2017, ¿entonces? ¿Ahora si?”.

La Lic. Contaduría Pública, Maihen @MaihenH señala: “Hola @JulioBorges te recuerdo que decías que el Plebiscito seria una etapa superior, que la defenderían. Ahora como buen embustero dices también que evalúas la propuesta de Ecuador sobre la realización de un referendo”.

El tuitero, Cesar Agreda @eloquito2010 expresa: “Entonces… ¿Qué esperan estos diputados para nombrar un nuevo Presidente en el exilio?”.

La cuenta, Venezolano en pie @venezolanoenpie comenta: “Dos muy pequeños detalles Julio @JulioBorges: los venezolanos no vamos a votar más en dictadura, hoy la MUD no tiene poder de convocatoria”.

Nuestro seguidor, Miguel Fontán @MiguelFontan comunica: “Antes de conocer el neototalitarismo, pensaba que el ostracismo era una práctica que jamás debía volverse a repetir... Hasta que leí las declaraciones de @JulioBorges y sentí la burla en toda su dimensión pues él ignoró como presidente de la AN lo ocurrido el 16 de julio de 2017”.

Nuestra seguidora, Karito @Karitocm79 escribe: “No @JulioBorges no vamos a votar en nada ni negociar, estamos cansados de ti y de la Mud. No queremos saber nada de uds, al menos que pidan en serio la intervención humanitaria a través de la AN. De resto olvídate de nuestro apoyo”.

La cuenta, Esteban Gerbasi @estebangerbasi argumenta: “La Propuesta de #Ecuador además de perder el Norte, también perdió la Línea Ecuatorial y @JulioBorges perdió todas las referencias hace rato”.

El Periodista, Roberto Olivares @RobertoCarlo14 opina: “Por qué cree Ud. que J. Borges propone una nueva consulta popular y se empeña en desconocer la voluntad del pueblo venezolano, expresada en el plebiscito del 16 de Julio y en la histórica abstención del 20 de Mayo. Además, ¿Por qué va en contra de la OEA?”.