@zed1049: “Delcy lástima que Estados Unidos no quiere dialogar con uds”

La recién designada vicepresidenta de del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, expresó este domingo 23 de junio en un programa de televisión nacional, que el gobierno nacional estaría dispuesto a establecer un diálogo con Estados Unidos.

Rodríguez afirmó que si tuviese la oportunidad de reunirse con Donald Trump, presidente norteamericano, le diría que “el gobierno de Venezuela está dispuesto a establecer un diálogo respetuoso”.

La funcionaria dijo que su gobierno está dispuesto a dialogar no sólo con Estados Unidos, sino con “todos los países del mundo”.

De inmediato, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson quien por cierto, fue expulsado del país el mes pasado, a Delcy Eloína Rodríguez. El diplomático utilizó su cuenta de Twitter para responder a la publicación de un portal de noticias. “Tuvieron seis meses para hablar conmigo pero no quisieron. ¿Ahora si?” tuiteó el diplomático.

