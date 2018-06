@yamisaleh: ¡Ya Basta @NicolasMaduro le ruego devuélvame a mi hijo!

Uno de los presos políticos más controversiales que mantiene retenido el gobierno chavista, es el activista en Derechos Humanos, Lorent Gómez Saleh. Este joven tachirense ya lleva 4 años detenido injustamente, su juicio ha sido diferido 50 veces y en la actualidad lleva un mes en aislamiento, cabe destacar que Lorent tiene una solicitud de la fiscalía para excarcelarlo y aun así permanece encarcelado en el Helicoide, sede del Sebin.

Gran cantidad de personajes públicos, periodistas, intelectuales, políticos, activistas en DDHH nacionales e internacionales han expresado su firme apoyo a la liberación de Lorent Saleh, pero no cabe la menor duda que su madre, Yamile Saleh ha sido la más férrea luchadora por exigir la liberación de su hijo galardonado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia por el Parlamento Europeo.

Sólo una madre sabe el dolor que significa que le arrebaten a su hijo, por tal motivo, para esta ejemplar mujer venezolana llamada Yamile Saleh, la lucha por la liberación de su hijo ha sido el combustible para ir a cualquier lugar del mundo a solicitar el apoyo que necesita en este momento de precaria salud y bienestar de Lorent.

Esta madre venezolana ha ido en nombre de la libertad su hijo Lorent hasta la sede del Vaticano en Roma, al Parlamento Europeo en Portugal, a Bruselas Bélgica y a la capital española Madrid a reunirse con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Tanto ha sido la desesperación de Yamile Saleh por lograr la excarcelación de su hijo y tenerlo a su lado que le ha rogado en reiteradas ocasiones al Presidente de la República, Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter que le entregue a su hijo, aun así no ha tenido respuesta alguna siendo ignorada por el mandatario.

Para finalizar, en diciembre del año 2017, Lorent Saleh escribió una carta estando en prisión que sirve como reflexión para todos los venezolanos: “Difícil es cerrar los ojos y descansar en una jaula vigilada por ellos. Mi yo interno atenta contra el descanso, conspira contra la tranquilidad, tiene miedo y no lo puede controlar. Está presente, latente y permanente la amenaza de que entren a la celda, nuevamente, vengan por mí, me cubran los ojos y me lleven sin saber a dónde. Entonces, las noches sólo son intervalos bruscos que se repiten una docena de veces. En la cárcel, en esta y en cualquiera del país, no se puede dormir en paz, jamás, nunca”.

Somos el mañana de un país con un ayer irresponsable. Somos quienes pagamos las deudas ajenas de quienes no quisieron pensar en el futuro. Voy, cansado, rumbo al 4to diciembre en una caja de concreto y de metal, sin libertad, sin poder ver el cielo, lejos de mi familia. En un ambiente cargado de más de 300 desgracias individuales, que hacen un colectivo sentimiento de tristeza y dolor. Preso, uno se va haciendo cada vez más parte de este lugar, de esta estructura, de esta dinámica, de este espacio. Todo lo voy viendo cada vez más lejos de mí: mis amigos, mi familia, mi libertad, mi futuro, mi país.Leo y releo al maestro Uslar Pietri y confirmo: esto no es nuevo, es la continuación evolucionada de nuestro desdén y egoísmo ciudadano. No les voy a pedir que se queden o se vayan, o que luchen si ya están cansados. Lo que sí les diré, es que aunque estoy cansado no me bajaré de este ring”.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

Nuestra seguidora, Yamile Saleh Rojas @yamisaleh redacta: “He buscado hablar con usted @NicolasMaduro, como madre le ruego liberen a mi hijo, por favor se lo pido. Han acabado con nuestra familia sin razón. Escucheme se lo ruego @NicolasMaduro se lo ruego. #LiberenALorent”.

El Escritor, Leonardo Padrón @Leonardo_Padron señala: “Uno de los presos políticos que ha recibido el trato más cruel por parte del gobierno es @LORENT_SALEH, le han diferido 50 veces la audiencia preliminar, tiene casi 4 años preso y hoy cumple un mes de aislamiento. Basta de tanta saña. #LiberenALorent”.

La cuenta, Juventudes VP @JuventudesVP expresa: “Lorent es muestra de constancia, ímpetu y determinación, es ejemplo de que los principios no son negociables y de que todos los esfuerzos en favor de la democracia de nuestro país tendrán frutos de libertad. #LiberenALorent”.

El activista por los DDHH, Cristian Crespo F. @cristiancrespoj comenta: “¡Qué guerrera eres @yamisaleh! Casi sin voz, pidiendo desde Europa la libertad de tu hijo @LORENT_SALEH ¡Qué orgullo para Lorent y para #Venezuela! no has perdido porque no te has cansado. Mi admiración para ti y tu familia, una familia de guerreros por la Libertad #LiberenALorent”.

La usuaria, FATIMA SALEH @tiafatimasaleh explica: “Una día más, una noche más que pasamos sin tener en libertad a @LORENT_SALEH pero con la fe que pronto Dios intercederá antes los que tienen en sus manos el poder de otorgarle la Libertad. Queremos vivir en Paz y en unión familiar. #LiberenALorent”.

La cuenta, chichi @ARQUITECTY comunica: “Unámonos hoy y exijamos todos juntos que #LiberenALorent. No queremos más sufrimiento para él y su familia, es hora de que finalmente puedan abrazarse en Libertad”.

La Diputada, Adriana Pichardo B. @apichardob escribe: “El es @LORENT_SALEH un joven que desde hace años ha luchado por la #LibertadDeTodosLosPresosPoliticos y de Vzla. Tiene 4 años injustamente preso y más de 30 días aislado. No merece seguir allí y mucho menos tanto ensañamiento y violación a sus #DDHH lleva 50 audiencias diferidas”.