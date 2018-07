@willcen04: #VenezuelaEnferma, sin medicinas y sin un real, como la gaita

La crisis sanitaria y de salud en Venezuela ya tomó visos alarmantes, sumado a la crisis económica, política y social por la que atraviesa el país, las perspectivas no son nada halagadoras

En las últimas semanas se ha desatado una especie de epidemia de salubridad, ya que se han presentado casos de malaria, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo a este documento se señala que hay un incremento de esta enfermedad, que estaría llegando al medio millón de casos por año, de igual forma, el documento destaca que en Venezuela resurgieron enfermedades como la difteria y el sarampión, entre otras.

Sin embargo, y a pesar de las evidencias y de la proliferación de casos, los cuales el gobierno nacional se empeña en ocultar, siguen conociendo se de niños sobre todo que contraen y hasta fallecen por tener estas patologías que fueron superadas en el país hace años, y que regresaron por la falta de un plan de vacunación idóneo por parte del Ejecutivo Nacional.

Leamos los comentarios más destacados de los seguidores de @Reporteya

Médico Internista Infectólogo Dr. Julio Castro @juliocastrom comenta: "#VenezuelaEnferma Los casos fulminantes de hepatitis A, pueden ser 1 de cada 150.000 pacientes, y hemos atendido dos. Esto es un indicador de cómo esa epidemia también ha avanzado en esta crisis donde ni el agua es confiable".

Ramón Ramos El Líder @lider_ramos expresa: "#VenezuelaEnferma en terapia intensiva, a raíz de las decisiones, de un régimen que ha demostrado total incapacidad para manejar las políticas públicas, ya que el único interés que persiguen es perpetuarse en el poder, a costa del sometimiento de los ciudadanos a sus designios".

Luis Carlos Díaz @LuisCarlos redacta: "#VenezuelaEnferma Epidemias en marcha en Venezuela: Difteria y sarampión, causadas por la negligencia en el sistema de vacunación desde hace una década. Malaria, por el abandono del sistema epidemiológico. Se suma una cuarta; La tuberculosis.

Chicoaco @elcedetueme asegura: "#VenezuelaEnferma porque está en manos de una banda de indolentes, enfermos mentales e inmorales".

Francisco Valencia @valenciafran escribe: "#VenezuelaEnferma porque tenemos un gobierno enfermo del corazón y la razón".

Otto Navas @OttoNavas subraya: "#VenezuelaEnferma Soy paciente hipertenso diagnosticado en 1997. Tengo una prescripción médica de un cardiólogo con dos antihipertensivos desde el 2012. Uno de ellos (nebivolol) no se encuentra en el país desde 2016, por lo cual no he logrado cumplir el tratamiento adecuadamente".

Will Cedeño @willcen04 mantiene: "#VenezuelaEnferma, sin medicinas y sin un real, como diría la gaita. Todo cortesía de un régimen corrupto y oprobioso".