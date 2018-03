@VictorMarkno: “Todos hacemos Patria sin importar el lugar donde estés”

Hacer vida actualmente en Venezuela es cuestión de fortaleza tanto mental como física, con el salario mínimo más bajo de toda Suramérica, siendo el único país de este lado del mundo con una crisis humanitaria y uno de las naciones más peligrosas de todo el mundo, cuesta creer que se pueda hacer Patria e invertir nuestros esfuerzos en esta tierra.

Por tal motivo, el gran éxodo venezolano se está dando como consecuencia de la inestabilidad y la baja calidad de vida, es de esperarse que hacer maletas es la principal opción que tienen los venezolanos, para poder seguir con vida y así lograr sus proyectos personales y profesionales.

Muchos ciudadanos piensan en esforzarse trabajando y reunir la mayor cantidad de dinero posible para regresar al país que los vio nacer, con la esperanza de que suceda algún día un cambio de Gobierno y salga el “socialismo” del poder, de lo contrario la gran mayoría no piensan regresar y tratan en todo lo posible de mantener a sus familias con remesas desde el exterior.

Quedarse en Venezuela haciendo Patria tiene un alto costo emocional, sufriendo los síntomas del duelo migratorio al igual de quien decide emigrar, con la única diferencia que quien sale a otras naciones tiene mejor calidad de vida, pero la tristeza se lleva a cuesta, y el que se queDA sigue luchando por defender a la patria.

Es lógico que el venezolano esté huyendo y no migrando, aquí la gente quiere tener una segunda oportunidad para seguir con vida, de lo contrario quedarse en el país significa exponer la vida a riesgo de fallecer por no conseguir algún medicamento o perderla en manos del hampa. Puro instinto de supervivencia.

¿En qué grupo le gustaría estar: En el que hace maletas, o en el que hace patria?

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

Nuestro seguidor, Ricardo Arteaga @raarteagag redacta: “Hacer maletas no significa que dejas de hacer Patria, la Patria esta en el corazón y el alma de cada Venezolano, y somos los que dejamos el nombre de Venezuela en alto en todo el mundo”.

El usuario, Luis E. Lugo E. @luisELugoE señala: “Me gustaría pertenecer al grupo que hace Patria libre con cultura, educación, preparación y con verdadero sentimiento de pertenencia con nuestro suelo”.

El tuitero, Victor Marcano @VictorMarkno: “Todos hacemos Patria sin importar el lugar donde estés”.

El Médico Cirujano, Ángel Gabriel Febres @UnComunHombre comunica: “Maletas, el sistema ha excluido a la población profesional, otorgándoles a cambio de su esfuerzo, solo miseria y perdida de la esperanza de progreso y futuro. Con mucha pena y dolor lo expreso”.

La Médica, Ramón E. Fuenmayor C. @ra3349 comenta: “¿Cuál Patria? Esta en la que vivo no me agrada. Yo hice Patria y sigo construyendo, a otros no le gusto”.

El T.S.U en Informática, Aaron Jaimes @aaroncitoj escribe: “Haciendo maletas para regresar y hacer Patria cuando este gobierno salga”.

Nuestro seguidor, Aníbal J. Guerra S. @ajguerras dice: “¿Y es que los que hacen maleta no hacen Patria? ¿Cuántas familias están viviendo de remesas?”.

El Periodista, Daniel Klie @Chdnk argumenta: “Yo estoy en el grupo que hace maletas, es cuestión de supervivencia”.

Nuestra seguidora, Dilia Noa @dilianoa expresa: “En el que se queda para reconstruir mi país”.

La cuenta, Vzla libre @pedrolinero explica: “Los que hacen maletas hacen Patria igual que los que se quedan, simplemente recordemos a muchos de nuestros próceres que lucharon desde fuera por recuperarla. Los venezolanos dejan a nuestro país muy en alto desde el exterior igual que dentro de ella”.

Nuestra seguidora, María Rodríguez @Marucharodrig26 manifiesta: “El que hace Patria, para ayudar al grupo que hizo maletas y regrese”.

La usuaria, Heidy Pino @heidy_2punto0 opina: “en el que está aquí, dando su aporte, en el que se queda y hace Patria, maletas para un paseo”.

El tuitero, José @__JoseA considera: “Pocos entiende de nacionalismo. De esta forma es imposible hacer Patria”.