@ValencianosHoy: ¿Será que si voy a la bodega me aceptan pagar con Petro?

Con el presunto objetivo de "promover el bienestar y acercar el poder a la gente" el presidente de la República Nicolás Maduro, lanzo su criptomoneda el Petro, todo un reto además de una incongruencia porque para los que no lo sepan, los venezolanos no podrán ni siquiera comprarlo.

En el portal web donde se promueve la preventa de la moneda digital, solo acepta las transacciones en dólares y euros y las monedas rivales Bitcoin y Ether.

Así es, el Gobierno de Maduro no le ha dicho toda la verdad al pueblo, quien esperanzado ingenuamente cree que podrán ir al mercado a comprar sus alimentos con la criptomoneda.

Mucho se ha hablado del Petro, incluso expertos economistas han cuestionado su efectividad, además de señalar las cualidades que para el gobierno implican ventajas como lo es el pasar “por debajo de la mesa” de las regulaciones del sistema financiero internacional.

Un mes después cuando pasada la media noche del 20 de febrero, el vicepresidente Tareck El Aissami, anunció la implementación del criptoactivo, no se conoce de manera transparente, quien o quienes han tenido acceso al Petro, o lo que han podido adquirir con la moneda virtual.

En @ReporteYa consultamos a nuestros seguidores sobre el tipo de transacciones en bienes y servicios han podido realizar con lal criptomoneda. Leamos los comentarios más destacados.

Rey Zamuro @KingZamuro expresa: "Maduro dijo: "El Petro exterminará al Dólar" Pero para comprar Petros es necesario adquirirlos con el Dólar. ¡Conclusión El Petro se murió!".

Mientras que, Valencianas Activas @ValencianosHoy se pregunta: "¿Será que si voy a la bodega de la esquina a comprar 2 panes y 2 huevos me aceptan pagar con Petro? No. Entonces ese sistema monetario no es para ayudar a los pobres o sea al 95% de la población venezolana. ¡Digo yo!"

Luis Velasquez @_velasquezluis asegura: "Con el Petro podrás comprar todo. Fue creado pensando en el pueblo. Solo tienes que movilizar de tus cuentas en el exterior dólares o euros para cambiarlos a Petros. Trayendo tus divisas apoyas a la revolución e inviertes en Venezuela. El Presidente obrero cuenta con su pueblo".

Por su parte, Capitán Toxico @CapitanToxico redacta: "En unos días capaz y anuncian que el Petro se podrá comprar con billetes de monopolio y chapitas".

La periodista, Carla Angola @carlaangola escribe: "A ver qué es lo que va a comprar el Gobierno de Maduro con su Petro. EEUU prohibió cualquier transacción con esa farsa de criptomoneda. Ellos están encerrados en el país. Así como tienen a mi gente".

Asimismo, Leo @pirulintoronja comenta: "Fui a comprar con el Petro bistek y pollo, que mentirosos y bandidos son".

Para cerrar, William Serafino @williamserafino comparte: "Así es de "temible" la sanción de Trump contra el Petro: cualquier empresa o ciudadano estadounidense sólo tiene que abrir una cuenta en una casa de cambio descentralizada y comprar los Petros con Bitcoin o Ether para eludirla. En dos sencillos pasos Internet vence al Imperio".