@Tibiwar: "No solo la región, Caracas es monte y culebra. #SinAgua"

Venezuela se enfrenta a una de las situaciones más críticas de su historia, el caos que representa para los ciudadanos el no poder contar con el servicio del agua, es insostenible, no se pueden bañar, no pueden cocinar, no pueden lavar la ropa, la impotencia y la desesperación se apoderan a diario de cada uno de los venezolanos.

Las protestas se hacen cada vez más presentes por la falta del suministro del vital líquido, y desde Hidrocapital (compañía de agua en Venezuela) no les solucionan el problema. Alegaron que la única solución que le dan las autoridades es surtir de agua a la comunidad con un camión cisterna, lo que consideraron insuficiente", reseñó El Nacional.

El pueblo se cansó, al punto de que un grupo de personas dejaron el miedo a la represalias y agresiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y los llamados colectivos, y se apostaron a las puertas del Palacio de Miraflores para protestar, los manifestantes no soportan más a un Gobierno que lo tiene pasando hambre, sin agua, sin medicinas y sin futuro.

Leamos los comentarios de los seguidores de @ReporteYa ante este problema social, que aqueja a todos los venezolanos sin importar clase social.

José V Carrasquero A @botellazo expresa: "El país entero acusa castigo del abandono causado por los ágrafos q dicen gobernar: 1- Maturín sin agua días por derrame petrolero. 2- Maracaibo sin luz por falta de mantenimiento. 3- Caracas sin agua. 4- Carreteras en las que se prohíbe circular por el hampa desatada. Venezuela colapsada".

Nuestra seguidora: Rocío Cazal @rociocazal destaca: "#SinAgua Nunca había tenido tanta ropa acumulada para lavar ni trastos sucios en fregadero. Los baños ya no aguantan debo racionar lo poco que hay en pipote. Jamás tuve moscas en casa y volvieron las chiripas. Así no se puede vivir. Una semana sin agua".

Shanashu @shanashu comenta: "#CaracasQuiereAgua Dos cisternas de agua alcanzan para 10 minutos en el edificio donde habito... ¿Qué son 10 minutos de agua?? Una familia de 5 no se baña con 10 minutos de agua, ni se lava la ropa... ¿ Y el agua pa cuando?"

Mientras que, Justiciadorada #YoSoyLiderYTu @JusticiaDorada asegura: "Otro día más #SinAgua, definitivamente el comunista no solo es cochino de mente y espíritu, también es cochino, no le gusta el agua ni el jabón, por eso siempre están hediondo y lo malo es que nos quieren poner a todos igual sucios y hediondos #SinAgua para no bañarnos".

Por su parte, Carlos Julio Rojas @CarlosJRojas13 destaca: "Falta de agua obliga a caraqueños a recoger la de lluvia. Las fallas en el suministro de #Agua son cada vez más frecuentes y prolongadas. Zonas de #Caracas tienen 60/90 días sin recibir el servicio".

Asimismo, @SegoviaBastidas @SegoviaBastidas comenta: "Mientras que los 5 municipios del Distrito Metropolitano de #Caracas están #SinAgua. Así se bota el agua en #Macaracuay detrás de la Torre Parmalat, Municipio Sucre. Sres de @HIDROCAPITALca #CaracasQuiereAgua. No la desperdicien".

Al cierre, Tibisay Guerra @Tibiwar subraya: "Caracas también es monte y culebra. #SinAgua #SinLuz".