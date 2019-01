@susanaraffalli: No me hace gracia que Caritas se quede sin gasolina...

Tras las nuevas sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso contra la petrolera PDVSA, aumentando así la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, el temor de los venezolanos se centra en la posibilidad cierta, de que los ciudadanos podrían quedarse sin gasolina, en medio de la ya muy depauperada economía.

El economista petrolero, Rafael Quiroz, auguró que debido al impacto de las nuevas sanciones hechas por los EE.UU. sobre Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), se produciría una escasez de gasolina en tan solo dos semanas.

Quiroz explicó que era predecible un embargo petrolero por parte de los Estados Unidos, ya que lo venían alertando y que incluso, algunos analistas ya se habían hecho eco sobre el posible escenario.

“Si el gobierno no tomó previsiones, podríamos estar viendo el impacto en dos semanas. Si tomó las previsiones podrían disimularlo. Anteriormente acudían a Brasil, pero por la posición política de Bolsonaro, no creo que sea así”.

Lo cierto del caso, es que ya se pueden observar en las estaciones de servicio de toda Venezuela, largas colas de vehículos para poder entrar y surtir de combustible sus automóviles, ante lo que podría avecinarse de no encontrar gasolina en el país.

Leamos las reacciones de nuestros seguidores ante esta temática que afecta a los venezolanos.

María Soro @9soro expresa:“El déficit nacional de gasolina es lo peor que ha habido”, dijo uno de los funcionarios. “Venezuela podría quedarse completamente sin gasolina y diesel para vehículos en tan solo una semana”

Juan E Gandica @jegandica destaca: "Si a Venezuela solo le quedan 10 días de gasolina, entonces la "ayuda humanitaria internacional" tendrá que llegar alrededor de ese tiempo. Prepárense, tomen medidas".

Elena Raimundez U. @eraimundez se pregunta: ¿Qué hacemos, cómo ayudamos a la gente de caritas con la gasolina?"

Libre Renacerá @Sandoval_Vzla subraya: "Uno escucha: Venezuela podría quedarse sin gasolina, por las refinerías Y recuerdo: Chávez regalo Millones a Refinería Cubana".

Picopico @picopico9888 redacta: "Ya #Venezuela tiene escasez de gasolina desde hace meses, no es por ninguna sanción. El caos lo generó Maduro y su combo. Así como también hay escasez de alimentos y medicinas desde hace años por lo que mueren niños y ancianos".

InfoGocho @InfoGocho asegura: "No sería ninguna novedad, los Venezolanos nos calamos colas de días para llenar 35 litros".

Nicarao_Diriangén @NicaraoD mantiene: "Corre peligro #Venezuela de quedarse sin Gasolina en los próximos días....se viene el estallido!".

Susana Raffalli a @susanaraffalli comenta: "No. No me hace gracia que Caritas se quede sin gasolina, y que se tripliquen los niños con hambre que podemos ayudar me mata de miedo".