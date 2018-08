@sketa0: "Hola gente ¿Cómo amanecieron sus cuentas bancarias?"

Y llegó el día de la puesta en marcha de la reconversión monetaria anunciada por el Gobierno de Nicolás Maduro, en medio de una gran incertidumbre, desconcierto y temor por parte del pueblo venezolano. En las calles los ciudadanos expresaron inquietud por las recientes medidas anunciadas por el gobierno nacional, ya que aseguran que estas pueden profundizar la crisis económica que golpea al país. Además que no tienen claro cómo será el tema de la moneda, ni de su utilización

Este domingo 19 de agosto, en horas de la noche el presidente Nicolás Maduro, en una transmisión de Facebook Live, anunció de nuevo que a partir del primero de septiembre entrará en vigor el nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos (unos 30 dólares), que representa un incremento de 3.300% en comparación con el sueldo de 51,9 bolívares soberanos que se acordó en junio. El mandatario precisó que el nuevo salario equivaldrá a medio petro, que es la criptomoneda venezolana.

Lo cierto del caso, es que tras la suspensión durante unas doce horas de las operaciones bancarias para adaptarse al nuevo cono monetario, los bancos reactivaron de manera progresiva el lunes sus transacciones por internet y en cajeros automáticos.

La decisión del gobierno de declarar el lunes como feriado nacional impedirá percibir el impacto inicial de la reconversión, y no será hasta el martes cuando se conocerá la incidencia de la medida, aunque el proceso podría verse afectado ese día por la convocatoria a paro nacional que realizó la oposición en protesta por las medidas económicas.

Los cajeros automáticos darán un monto diario de 10 Bolívares Soberanos (Bs.S), que equivalen a 1 millón de Bolívares Fuertes, moneda saliente. El pago móvil desde la aplicación a terceros, otros bancos y pequeños comercios, hasta 500 Bs.S, mientras que a través de SMS son 10 diarios. Las transferencias por pagos electrónicos no deben exceder los 5 millones de Bs.S. al día.

Leamos los comentarios de nuestros seguidores al respecto de este delicado tema de economía.

Inés Figueredo @ineshaydee Subraya: "La novedad de la reconversión es que los ahorros están expresados en bolívares soberanos y las deudas en bolívares fuertes. ¡Qué guachafita!".

Ma. Isabel Párraga B @laparraga sentencia: "Definitivamente deprime ver lo pobres que somos cuando ves tú cuenta expresada en los soberanos".

Lucia @LuciaMol dice: "Y fuera de pobres ahora nos robaron sin pistola, yo tenía en mi cuenta 11.166.462,05 bs fuertes, y ahora con la reconversión me aparece 111,66 bs S. ¿A dónde fue a parar los 462,05?"

Lisseth Boon @boonbar escribe: "Hoy un familiar no fue admitido en emergencia de tres clínicas en Puerto Ordaz “por la reconversión monetaria”. No le quedó más remedio que ir a un CDI donde también fue rebotado porque no tenían medicamentos #Venezuela".

Beatriz Adrián @Beadrian comenta: "Hasta @irisvarela está confundida con la reconversión, dice que 50 BsS son 50 millones. (50 BsS son 500 BsS)".

Sergio González @cunaguaro8 dice: "Movilnet se afincó con la reconversión !Voy a tener que seguir milimétricamente cada consumo pana porque no me la calo!".

The Black Mamba @jorlu999 comparte: "Hasta Dólar Today ya hizo reconversión. 59,21 bs 1 puto Dólar.

Nun @medicennun mantiene: "Yo no sé si hay reconversión de la luz también porque me la quitaron".

Keta Stephany @sketa0 destaca: "Hola gente ¿Cómo amanecieron sus cuentas bancarias?"