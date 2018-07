@ServiTributos: La #Hiperinflación devastará todo a su paso…

Cuesta creer como un país tan próspero como Venezuela caiga en uno de los niveles de inflación más bajos del actual siglo XXI, ubicándose únicamente por detrás de Zimbabue, donde la subida de precios llegó a ser del 500.000.000.000% en 2008.

El FMI no ha dicho nada diferente en esencia de la cifra que tenía anteriormente. Una inflación de 13.000 anual es hiperinflación. El diagnostico sigue siendo el mismo, lo que cambia es el la intensidad del problema, los precios se multiplicarían por más de 18.000 veces.

Al ponernos junto la Alemania de la posguerra y Zimbabue, básicamente se nos está colocando en las grandes ligas de las hiperinflaciones. Ya Venezuela no se puede comparar con cualquier hiperinflación pasada de la región. Nos ubicamos actualmente en otro nivel.

El dólar paralelo no se ha estabilizado. En promedio en los últimos 30 días ha aumentado 63%, el efecto del incremento en el dólar paralelo sobre el nivel de precios no es instantáneo, pasan varios meses hasta que se siente completamente y no en todos los sectores. El traspaso acumulado es aprox. 66% en tres meses.

El nivel de precios no depende únicamente de lo que ocurre con el dólar paralelo. Es afectado entre otras muchas cosas por la cantidad de dinero y su velocidad de circulación. En las últimas 4 semanas la liquidez monetaria ha aumentado casi 62%, mientras que la base monetaria lo ha hecho en 61%. Hay muchos más bolívares persiguiendo una oferta cada vez menor de productos.

En hiperinflación es común que aumentos de dinero de x% generen incrementos de precios mayores que x%, sencillamente porque la demanda de dinero se contrae, Piense en la demanda de dinero como el inverso del tiempo que usted desea mantener en su bolsillo los bolívares en lugar de comprar divisas o productos. A menor demanda, más rápido se gasta el dinero, generando presiones en los mercados.

Para salir de la espiral hiperinflacionaria en la que nos encontramos se requiere un cambio de política económica profundo. Las hiperinflaciones no son eternas, una vez que la demanda de dinero colapsa completamente, la economía busca un ancla monetaria nominal. En este caso lógicamente será el dólar.

Con información del economista Francisco Ibarra @franibar10

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El Periodista, Gabriel Bastidas @Gbastidas redacta: “Vivir en #hiperinflación: 4.674.000 Bs. un jabón de tocador”.

El usuario, ElObservadorBinario @ObservadBinario señala: “Aquí estoy, en mi país, en medio de algo que no conocía y jamás imaginé conocería, las turbulencias de una #hiperinflación. Estoy como vendado, maniatado y amordazado, pero aún puedo "patalear" y no dejaré de hacerlo”.

La Diputada, Marialbert Barrios @MarialbertBs expresa: “Tan galopante la revolución que el cartón de huevos supera el salario mínimo integral mensual. Ya cuesta 6.000.000 Millones de Bs #Hiperinflación”.

La cuenta, LaraAnons @LaraAnons comunica: “Cuando un producto cuesta (2.000.000) y pasa a costar (5.000.000) El gobierno quiere que pienses que solo está aumentando esto (3.000.000) Luego de la reconversión esto (3.000) Pero en realidad está aumentando esto (3.000.000.000) #HiperInflación”.

Nuestro seguidor, PJ San Pedro Caracas @MPJSANPEDROCCS comenta: “El nuevo precio de la harina PAN subió casi 14 veces y equivale al 25 % del salario mínimo. #Hiperinflación”.

El usuario, Elver Güero @Oyj1570 escribe: “Hace 2 años compré un esmeril DeWalt de 7,1/2 pulgadas por 150.000 bs. Hoy con 150.000 bs compro un cigarro #Hiperinflación”.

El Auditor Tributario, Héctor Orochena @ServiTributos argumenta: “hoy un cafecito cuesta Bs 600.000, en diciembre valdrá Bs 6.000.000.000. La #Hiperinflación devastará todo a su paso”.