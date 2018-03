@scrarrr: "Todo suma, cualquier ayuda internacional será bien recibida"

Para nadie es un secreto que Venezuela atraviesa por profunda crisis en lo social, político, económico, salud, varios analistas aseguran que se podría calificar como la peor después de la guerra federal que se libró en este país, entre 1859 y 1863, por lo que se hace necesario que al país le aporten apoyo financiero y humanitario internacional para superar esta situación.

El deterioro a todo nivel es palpable, solo falta con salir a las calles y ver a la gente de todas las edades buscando entre la basura sobras para poder comer, si asiste a un hospital para calmar alguna dolencia, puede ser rebotado a otro centro asistencial, porque donde acudió no pueden prestarle la ayuda que necesita por la falta de insumos. Niños muriendo por desnutrición, o desmayados en los colegios porque no se están alimentando lo suficiente, gente con enfermedades crónicas falleciendo porque no hay medicinas.

Muchas son las voces que a nivel nacional e internacional se han alzado para pedirle al gobierno que rectifique y que acepte la ayuda humanitaria. Sin embargo, los que detentan el poder desde hace 19 años, se hacen de oídos sordos y aseguran que en Venezuela todo está bien.

Veamos lo que opinan nuestros seguidores sobre la posibilidad de que el Gobierno Nacional, cambie de actitud y acepte la llegada de la ayuda humanitaria la país.

La señora, Mafalda Venezolana‏ @Mafary escribe: "Nada de rectificar, qué se vaya es la única rectificación por así llamarla".

Mientras que, TICTAGandalf el gris‏ @Elgandalf60 redacta: "Él no va a rectificar porque sus carteles no lo dejan. No le importa el pueblo sino mantenerse en el poder. Aquí lo que viene es hambre".

Por su parte, Rita Rodrígues‏ @rodriguesritam indica: "El desarrollo de América Latina no puede verse truncado por nuevo modelo nefasto tipo cubano en un país como Venezuela. ¡Basta de comunismo nefasto!

Asimismo, Segundo Ramón Ponce‏ @ramon369 aclara: "El mundo se globalizo. Venezuela es un gran país con riquezas enormes, una población con inmensos deseos de progreso y modernidad".

La tuitera, Isabella‏ @IsaDelThor expresa: "Maduro no va a rectificar. Es demasiado soberbio. Debe irse ya! Está perdido y se lo deben haber dicho pero él insiste".

María Eugenia @MariuSori insiste: "Ya basta los venezolanos estamos muriendo, rectifique o váyase"

Alberto L González R‏ @trabegas comenta: "Todo lo que sume ayuda, pero que hagan cosas en concreto".

Al cierre, ARCS‏ @scrarrr destaca: "Todo suma, cualquier ayuda internacional será bien recibida".