@rosavlopez66:#ExtrañoCuandoEnVenezuela, teníamos agua en la casa a diario

Venezuela siempre fue un país de oportunidades, no solo para los propios, sino para todo aquel extranjero que viniera con ganas de trabajar, producir y de echar raíces en esta tierra de gracia.

Cualquier emprendedor era capaz de hacer su propia empresa y surgir, de esa manera podía ofrecer trabajo a otras personas. Sin embargo, a raíz de la llegada de la revolución a Venezuela, poco apoco se fue derrumbando, tanto el gobierno Chavista como el Madurista, se encargaron de destruir a los pequeños, medianos y grandes empresarios, obstaculizando, fiscalizando y expropiando.

La crisis económica golpea directamente al bolsillo de los venezolanos, la quiebra de empresas, la fuga de talentos es impresionante. Si a todo este panorama, le sumamos la inseguridad y el clima político, tenemos como resultado la diáspora venezolana.

Los ciudadanos que aún están en Venezuela, se encuentran con un país que aseguran no es el mismo en donde ellos nacieron, se criaron y se desarrollaron.

En este sentido los seguidores de @ReporteYa posicionaron la etiqueta: #ExtrañoCuandoEnVenezuela.

Rosa V López @rosavlopez66 destaca: "#ExtrañoCuandoEnVenezuela, teníamos agua en la casa los 7 días a la semana, 350 días al año".

Davielis. @Muchfreak dice: "#ExtrañoCuandoEnVenezuela se podía ir al cine a cada rato y si eran los lunes mejor, pero primero se pasaba por farmatodo".

Maite Dayana @MaiiSalazar94 asegura: "#ExtrañoCuandoEnVenezuela cobraba y esa quincena me dura 6 semanas, cuando mucho ahora solo dura unos segundos".

Venezolano @leomolina47 responde: "#ExtrañoCuandoEnVenezuela se comía arepa con mantequilla y queso con café con leche. Na guara así estaré de tan pelando que ya no como eso. ¿Qué mal estamos verdad?"

Juan C. Guerra @ponchito0310 redacta: "#ExtrañoCuandoEnVenezuela te bañabas en la lluvia por diversión y no porque no tienes agua".

Michael Ferreira @soymferreira comparte: "#ExtrañoCuandoEnVenezuela Estaban mis amigos y familiares, las reuniones, los desvelos conversando, compartiendo, lo más valioso que puede tener un ser humano, su círculo social, ha sido destruido, separado, desarraigado y esparcido por el mundo en pedazos".

Lorena Evelyn Arráiz @lorearraiz recuerda: "#ExtrañoCuandoEnVenezuela salía con mis colegas, una vez al mes, a comer y beber vino tinto para despejarnos, divertirnos".