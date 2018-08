@response09: Prensa presidencial siempre hace la convocatoria y se acude

Ejercer el periodismo en Venezuela en los actuales momentos representa poner en riesgo la vida, ya que el gobierno cree que tanto los medios de comunicación y los profesionales libres, representan un peligro para la revolución, porque no están plegados a sus líneas editoriales y denuncian e investigan casos de corrupción.

Salir a "patear la calle", como se le dice en el argot periodístico a buscar la noticia, es hoy en día un compromiso que hay que asumir. La implementación por parte del Estado de la hegemonía comunicacional, el incremento de sanciones, sentencias y decretos emitidos desde el gobierno para regular el funcionamiento de los medios, se suman las agresiones a periodistas y medios considerados opositores al gobierno, lo cual ha generado un debate sobre la libertad de expresión.

El vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este lunes en las adyacencias de Miraflores en la concentración convocado por el oficialismo para apoyar al presidente de la República, que la presencia de medios internacionales en acto de Maduro el sábado es “sospechosa”. Además dijo que era una “casualidad” que medios internacionales estaban cubriendo la actividad, “es muy raro” que estuvieran ahí... sentenció el número dos del partido oficialista. Lo que parece olvidar cabello es que los medios de comunicación y los periodistas son invitados por prensa Miraflores ara realizar la cobertura de todos los eventos.

Leamos los comentarios de los seguidores de @ReporteYa

NoseSiReirme @NoseSireirme dice: "Raro es que hayan permitido la presencia de medios internacionales, cuando tras él bloqueo o cierre de varios de ellos, confirmando que el gobierno los tiene como acérrimos enemigos".

La comunicadora social, Esteninf Olivarez @esteninf responde: "No es raro que los medios cubran lo que es noticia, raro es hacer un acto militar en una avenida y no en Fuerte Tiuna. ¡Eso sí es raro!".

La periodista, Gabriela González @GabyGabyGG redacta: "Diosdado Cabello insinúa que presencia de medios internacionales en acto de Maduro el sábado es “sospechosa”. Ya hoy se había quejado sobre el tratamiento de los medios a lo ocurrido el sábado. Señor Cabello, la preocupación debería traducirse en poder tener acceso a las fuentes".

La señora, María A. da Costa @mariacostapinto indica: "Tiene razón... Ellos mismos y esta vez los dejaron, porque les convenía, el show estaba preparado y había q verlo a nivel internacional una como víctima, todo fue un show mal planeado".

Mientras que, ReinaND @ReinitaND se pregunta: "Los medios internacionales siempre cubren esos eventos del gobierno. ¿Dónde estaba Cabello, por cierto ?

De igual forma, Richard Morales @mrichardve subraya: "Bueno a mí me parece raro que desde que ellos están en el gobierno en el 98. No hay agua, electricidad, no hay alimentos. etc, etc, etc".

NHerndez @response09 escrieb: "Es que ellos mismos los invitaron para que vieran ¡El show!".

Adolfo Suárez @AdolfoS78461656 comparte: "Al señor Cabello se le olvida que la función de un medio de comunicación, y de un periodista es cubrir la noticia, esté donde esté. Sin importar si es de gobierno o de oposición. Su función es informar oportuna y verazmente".

Al cierre, Richard Mosqueda @richardmosqueda asegura: "Sospechoso es que él no estuviera en la tarima en el momento del suceso... ¡Eso sí es sospechoso".