@ReaIJhonathan: Neomar Lander un joven luchador, un joven libertador...

Este 7 de junio, hace exactamente un año fue asesinado el joven Neomar Lander, por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho. cuando participaba en las protestas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Su imagen quedó registrada durante las movilizaciones de calle, en múltiples tomas que realizaron los reporteros gráficos que cubrieron estas manifestaciones.

Para Neomar Lander, que tenía sólo 17 años cuando fue por un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que baleó a Neomar desde unos 10 metros de distancia, hiriéndolo mortalmente en el pecho, en un terrible momento capturado en video por testigos.

Además de Neomar, quedó un saldo de muertos que casi llega a 100 desde el comienzo de las protestas en el mes de Abril de 2017, los altares a los “mártires”, aparecieron por toda Caracas, frecuentemente con el retrato de la víctima pintado en una pared y promesas de continuar la lucha contra el gobierno de Maduro.

Este 7 de Junio, las ONG "Provea y “Justicia, Encuentro y Perdón”, rendirán un tributo en el Teatro de Chacao de Caracas a partir de las 5 de la tarde. Este homenaje servirá para recordar la lucha de Lander así como también de todos los caídos durante las protestas del año 2017.

Leamos los comentarios de los seguidores de @ReporteYa.

El comunicador social, Gabriel Bastidas @Gbastidas dice: "Neomar Lander: La lucha de pocos vale por el futuro de muchos".

Por su parte, Fernando Marcano@FSMarcano responde: "Hace un año fue asesinado Neomar Lander, por querer una Venezuela diferente y libre para todos los jóvenes. Hoy te recordamos cómo un símbolo de nuestra lucha, que nos inspira a no desmayar y seguir adelante hasta recuperar la libertad".

El líder de la causa R, Andrés Velásquez @AndresVelasqz estima: "Neomar Lander, a un año de su vil asesinato, recordemos que este chamo como tantos otros dieron su vida por la libertad y la democrácia en Venezuela. En él rendimos homenaje a todos los caidos por la salvaje represión criminal de la dictadura".

Mientras que, Pedro Paolucci @paolucci40 aprecia: "Gloria y honor a ese Guerrero, a 1 año de su asesinato @soldadoDfranela Neomar Lander, ese muchacho que el país conoció en primera línea, mientras sus compañeros lo conocíamos. Neó dejó un gran vacío en el corazón de los venezolanos cuando el gobierno le arrebató su vida".

Entre tanto, Javier Chirinos @Javier_Chirinos expresa: "Hace un año el gobierno de Nicolás Maduro asesinó a Neomar Lander, joven que lo dio todo por su país y que nos invitaba a luchar como el libertador. Que nunca más esta imagen se repita, madres enterrando a sus hijos ¡Fuerza".

Esteban A. Pérez C @EstebanAPerezC comparte: "No te conocí, pero admito el profundo dolor que sentí al saber de su asesinato Neomar. No te conocí y ese #7Jun sentí que me quitaron a un hermano, a otro hermano venezolano. Siempre valiente, de frente, sin miedo, Porque como siempre dijiste Neomar:¡La lucha de pocos vale por el futuro de muchos!. ¡Viva Neomar Lander!".

Asimismo, DDHH Vente Venezuela @VenteDDHH manifiesta: "Fuiste un guerrero, un valiente luchador; siempre sonriente. Así era Neomar Lander, uno de nuestros tantos #HéroesVenezolanos que amaba a Venezuela y que su mayor deseo era verla libre".

De igual forma, Prensa María Corina @PrensaMCM responde: "Neomar Lander, el joven que con 17 años nos enseñó que “La lucha de pocos vale por el futuro de muchos”. Hoy #7Jun se cumple un año del asesino de joven Lander, pero no será en vano, seremos libres. No todos los héroes llevan capas #HéroesVenezolanos".

Al cierre, Jhonatan Villegas @ReaIJhonathan subraya: "Un día como hoy murió un joven luchador, un joven libertador. Neomar Lander "La lucha de pocos vale por el futuro de muchos” Neomar Lander".