@rapinango: "El país está en un cierre técnico"

El expresidente de la Federación de Camaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras) Jorge Roig, denunció el acoso por parte del Gobierno Nacional por la detención a empresarios y ataques contra el sector privado. Asimismo, Roig indicó que las empresas del país se encuentran en “cierre técnico” a consecuencia de la falta de materias primas e insumos para producir, en conclusión: gracias a la falta de divisas.

Lo mismo expresan los representantes de La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), quienes aseguran que se contabilizan hasta los momentos un total 1800 empresas que se han visto en la necesidad de cerrar sus santamarias, porque no pueden sostener sus negocios abiertos, por falta de insumos, reposición de mercancía y la no tenencia de dólares, y esto no afecta a las grandes compañías, pega más fuerte a los medianos y pequeños empresarios.

Atrás no se quedan los hospitales, clínicas privadas, etc, la falta de efectivo, los cortes constantes de luz, y la escasez de agua son otro de los aditivos que se unen a esta grave crisis, porque ¿Cómo funciona un local sea cual sea su rubro, sin agua, ni luz, sin insumos, sin efectivo?

Es que el problema llega hasta la movilidad del venezolano que por falta de transporte se ve imposibilitado de llegar a su lugar de trabajo, ya que debido a la falta de repuestos son pocas las unidades que transitan por las calles, ni hablar que el metro sea la solución porque el servicio está en pésimas condiciones

Fedecámaras, asegura que las compañías enfrentan una situación crítica, pues aunque tienen las puertas abiertas, no pueden operar normalmente.

En los últimos meses se viene desarrollando varias protestas en el país de ciudadanos exigiendo al gobierno nacional que reaccione ante lo que a todas luces es un cierre técnico y paralización del país, a lo que el Ejecutivo Nacional hace caso omiso.

Leramos lo que opinan los seguidores de @ReporteYa.

Libertad @momedima escribe: "Y los políticos. "Opositores" se lavan las manos como Pilatos..."

Carite Sierra @caritesierra dice: "Es algo así como muerte cerebral".

Ramón Piñango @rapinango asegura: "El país está en un cierre técnico".

Carmen Tirado @CarmenCTL comenta: "Desde hace tiempo el país está en cierre técnico. ¿Además faltará algo más para bajar las santamarias?

Luisa Ramona @LuisaRamona2017 @rapinango destaca: "Imagínense lo que puede ocurrir en 3 o 6 meses".

Randy Rosal @RandyRosal13 redacta: "¿Cómo es posible que los venezolanos hayamos permitido que el país se nos fuera de las manos?"

La Gagada @gasasiyo expone: "Mas bien, quiebra técnico, material, moral y espiritual #SomosPotencia".