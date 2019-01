@puzkas: Supermercados cerrando a las 5:00pm ¿Toque de queda informal?

Desde el día 21 de enero del año 2019 se han presenciado violentos acontecimientos tanto en la capital de Venezuela como en el interior del país a raíz de las últimas decisiones que ha ejercido la legítima Asamblea Nacional (AN), hay una especie de “toque de queda” auto impuesto por la ciudadanía en temor a los disturbios y a las fuerzas represivas del estado.

Centros comerciales y comercios de Caracas cerraron sus puertas a tempranas horas de la tarde en miedo a posibles saqueos ya ocurridos en diferentes entidades del país, además, el gobierno ha desplegado su gigantesco poder represivo en los sectores populares para impedir las protestas. Los registros audiovisuales de las manifestaciones junto a sus respectivos testimonios son impresionantes y a la vez alarmantes.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) hizo registro hasta las 2:00 pm del jueves 24 de enero donde se confirman 26 personas asesinadas en las recientes protestas, pero la fundación Venezuela Awareness ha declarado que han sido 31 fallecidos (28 por impactos de balas), no obstante, el Foro Penal contabilizó 364 arrestos durante los últimos cuatro días de manifestaciones.

Cabe acotar que en esta ocasión son las barriadas las que se han visto mayormente afectadas por culpa de la fuerte represión, habitantes denuncian por las redes sociales el terror que viven por las ráfagas de balas, gases lacrimógenos y redadas de los distintos organismos policiales del estado.

A continuación los nombres y apellidos de los 31 manifestantes asesinados:

Carlos Alfredo Olivares Bonalde (30), Cleiner José Romero (17), Yeimbert José Rangel (24), Efrén Sandalio Castillo (47), Yhonny Alejandro Hernández Ojeda (27), Eduardo José Marrero (21), Luigi Ángel Guerrero Ovalles (24), Wilmer Antonio Zambrano (28), Juan Rafael Medina Torres (19), Jhonny Jesús Pacheco Vega (23), Enmanuel Zambrano (19), Alixon Osorio Dos Santos Pizani (19), Stefany Maholy Layoy Natera (20), Franklin Alexánder Figuera, Frank David Correa Gutiérrez (25), Roger Jesús Cabello Orta, Sargento segundo Pedro Díaz (24), Andrés Rafael Rodríguez Oliveros (24), Iván Hernández (21), Wilmer Mendoza (25), Gustavo Ramírez (30), Wilmer Antonio Zambrano (28), Gustavo Ramírez (30), Daniel Veliz (18), Yeskarly José Gil Martínez (25), Alfredo Núñez (35), Nick Samuel Oropeza (18), Adán Pérez. (3 fallecidos aun sin identificar)

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Periodista, Eugenio G. Martínez @puzkas redacta: “Los supermercados y muchas tiendas comienzan a cerrar a las 5:00 pm ¿Toque de queda informal?”.

La cuenta, @douglirodil expresa: “Esta noche mosca por Petare, La Urbina y Terrazas del Ávila porque se unieron todas las bandas en contra el FAES y la GNB, decretaron toque de queda”.

Nuestro seguidor, Rolando Orenji DMolina @NaranjaRA señala: “Junquito Zona-cero, incomunicados y en toque de queda ¿La razón? en esa zona está la oposición más radical y en esa zona hay muchos del gobierno habitando”.

La Abogada, Fabiana C. Garantón @FGaranton comunica: “En petare se ha impuesto un toque de queda (De HECHO y no de derecho) el FAES no permite que los habitantes del José Félix Ribas y zonas aledañas entren o salgan desde las 6:00pm. Se habla de personas fallecidas reportan vecinos de las zonas”.

Nuestro seguidor, Wil Alcántara @WilmerDAB comenta: “En los Valles del Tuy, no abren desde el 22. Son muy pocos. Y hay conatos de saqueo”.

La Fotógrafa, Claudia Rodríguez @claudiarromero indica: “Muchos de los trabajadores viven en zonas populares donde hay represión”.

Nuestra seguidora, Mariana Isabel @marianalomelli escribe: “Muchísimos empleados de estos comercios viven en las zonas que están siendo azotadas por el FAES y los colectivos, deben llegar a sus hogares para resguardarse”.