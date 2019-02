@PsicoRisas: "Me da tanta rabia que no me deja pensar en un calificativo"

Efectivos de de seguridad del Estado, específicamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), allanaron y decomisar alimentos y medicinas para pacientes con VIH. de la Fundación Mavid, según lo informó Eduardo Franco, presidente la Fundación y coordinador de Gente Positiva, ubicada en Naguanagua estado Carabobo.

Por su parte, la Comisión Especial de seguimiento a la Ayuda Humanitaria rechazó y condenó el allanamiento realizado este viernes a la Fundación Mavid por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Carabobo.

Se pudo conocer que el allanamiento se hizo sin orden judicial, lo que viola el derecho al debido proceso y las garantías constitucionales. Por ello, exhortan a Douglas Rico, director nacional del Cicpc a que esclarezca los hechos denunciados anteriormente.

El Cicpc decomisó las donaciones enviadas por el Fondo Global de Naciones Unidas, para tratar la Tuberculosis, Malaria y VIH, que se encontraban en la sede de la fundación, entre ellas había medicinas y leche para mujeres embarazadas y niños con VIH.

Angélica @Angelmaria76 expresa: "¿Tendrá que ver con el primer lote de ayuda humanitaria que entrego Guaido la semana pasada? Dios mío! No hay perdón para esta gente".

San Pateste @San_Pateste_SC mantiene: "De que se sorprende... Estamos tratando con la misma gente que masacró a Óscar Pérez... Así actúan".

Carlos Primera @cprimera redacta: "Lamentable por el impacto negativo para esa comunidad. Después usarán esos insumos para hacer "política barata".

PsicoRISAS @PsicoRisas infiere: "Me da tanta rabia que no me deja pensar en un calificativo".

GermanCan @GermanCastella6 destaca: "Por eso hay que volver a centrarse en el cese de la usurpación y no distraerse con conciertos en la frontera".

Adolfo Suárez @AdolfoS78461656 escribe: "Es inhumano lo que esta gente hace con los enfermos del país".

Claudia Dacha Nazoa @dachanazoa consigna:" Lo peor es que esa leche robada a los niños con VIH, terminará en las mantas de los bachaqueros o en las casas de los ladrones del CIPC".

Ricardo Caterino P. @rcaterino comenta: "¿Se puede seguir negociando? ¿La fuerza para cuando? ¿La dureza es puro cuento? ¿Apoyo de micrófono?".