@psepulvedalara: ¿Gasolina y Carnet de la patria. Esto no es excluyentes?

Durante el congreso del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), realizado este lunes 3º de Julio, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reconoció su "responsabilidad" en la grave crisis económica que padece el país y calculó que se requieren dos años para "lograr" una recuperación con "alto nivel de estabilidad".

"Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado, y la responsabilidad es nuestra, es mía (...), tenemos que echar adelante esa potencia económica que tenemos", dijo Maduro.

Como es sabido por todos, Venezuela país productor de petróleo y en los actuales momentos no está cubriendo las cuotas de barriles de petróleo correspondientes al país. De igual forma, no se está produciendo la gasolina necesaria que se necesita para el parque automotor y se tiene que importar. El ejecutivo nacional no tiene flujo de caja y se dice que no hay gasolina, por eso es el nuevo invento del Carnet de la Patria para controlar a los venezolanos y la venta de combustible

Leamos lo que opinan los seguidores de @ReporteYa

Roberto Smith @RobertoSmithP expresa: “Ya comienzo a escuchar voces cobardes de gente educada, honesta y opositora diciendo: “chamo, yo me voy a tener que sacar ese carnet, para poder echar gasolina barata”. El espíritu acomodaticio que nos ha llevado hasta aquí”.

Daniel Rincón @DanielRiincon comenta: “Primero comenzaron racionando la electricidad por más de 2 horas, luego racionaron los alimentos con cajitas CLAP cada 5 meses. Ahora empezaran a racionar la #Gasolina ¿Qué más tiene que pasar para que el pueblo Venezolano Reaccione?”

Alex Vallenilla @alexvallenilla se pregunta: “¿Por qué el dinero efectivo se lo llevan a la frontera? Porque con bolívares en efectivo siempre se ha pagado el contrabando de #Gasolina, un litro termina vendido al final de la cadena en Bs 1,8 millones”.

Jhonny Medina Vivas @jhonnymedina comenta: “En la 4ta República el subsidio de la gasolina era para todo el mundo sin discriminación. En la 5ta socialista y revolucionaria, debes arrastrarte para que te den un carnet. Mi pregunta: ¿Cuál es mejor La 4ta o la 5ta? #Venezuela #gasolina”.

Venezolano @leomolina47 redacta: “La #Gasolina es el detonante de un estallido social, salgamos a las calles señores, el pueblo venezolano no merece este gobierno. ¡Venezuela es el mejor país del mundo. Ya Basta!”.

Pablo Sepulveda @psepulvedalara manifiesta: “¿Gasolina y Carnet de la patria? Uds dirán sino no es excluyentes y discriminatorias. Sin duda el Gobierno perdió el rumbo”.

Chicoaco @elcedetueme escribe: “Los militares le dieron la estocada final a PDVSA, y están implementando el racionamiento, y a la vez manejan el contrabando de #Gasolina en la frontera y los militares seguirán con el guiso sin necesidad de carnet de la patria”.