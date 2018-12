@plinaresherrera: "Épale colegas. Feliz día del Profesor Universitario"

En el año de 1.991 se aprobó la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv). aprobó que el 5 de diciembre se celebre la festividad del Día del Profesor Universitario

De igual forma, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) apoyó en dicha aprobación, que fue consagrada en 1958, tras de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, cuando se proclamó la Primera Ley de Universidades, que contempló la autonomía académica, electoral y administrativa.

Es por esto que el 5 de diciembre se celebra la lucha de los docentes, estudiantes, empleados, obreros y toda la comunidad universitaria, hoy en día tan golpeados, además de mal pagados y de la constante persecución de estudiantes y profesores universitarios.

Con la actual crisis por la que atraviesa Venezuela, un gran número de profesores universitarios se han visto obligados a dejar las aulas de clases, porque han partido a otros rumbos buscando mejores oportunidades y mejor calidad de vida.

A pesar de que hay cifras que hablan de un 40% de profesores ya no están en las aulas, hay que aplaudir a ese grupo de profesionales de la enseñanza que se han quedado en el país, y siguen luchando por mantener un alto nivel para los alumnos, y sacar al adoctrinamiento político de la educación.

Leamos los comentarios de nuestros seguidores de @ReporteYa

Juan Tovar @juantovarpache2 dice: "Día del Profesor Universitario los peores pagados de este país pero bueno no hay mal que dure 100 años".

Javier Vivas Santana @jvivassantana insiste: "Que se levante el Pabellón Nacional, este 5 de diciembre, Día del Profesor Universitario, todos luchamos no sólo por salarios dignos y presupuestos para nuestras universidades, sino para que Venezuela viva de Democracia y Libertad".

Ale @mrsrichel comenta: "Feliz Día del Profesor Universitario a aquellos que aún siguen dando clases en las universidades del país, a pesar de que el pago no es el mejor del mundo. A mis profesores de idiomas, que me dan y me dieron clases, gracias y feliz día".

Pedro Linares @plinaresherrera expresa: Épale colegas, Feliz día del Profesor Universitario".

Johnny Ramos Silva @JRamosAmz asegura: "Nosotros los que trabajamos en esta maravillosa área no nos quedamos atrás. Hoy "Día del Profesor Universitario" hay muchos con la cual compartimos posición, apostando por nuestro país. Nosotros los profesores universitarios decimos #YoVotoPorElCambio ¡Vienen Días Mejores!".

Adiunefm ‏@adiunefm dice: "Desde 1958 se celebra el 5 de diciembre en Venezuela el Día del Profesor Universitario, por eso hoy extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a los hombres y mujeres que desde las aulas de clase contribuyen a un mejor país".

Provea @_Provea subraya: "Felicidades a aquellos que, luchando y educando, promueven los cambios que requiere el país y siguen de pie, resistiendo ante el empeño de la dictadura por acabar con la academia y el pensamiento libre".

Veneconsult2410 @veneconsult2410 insiste: "Feliz día del profesor universitario. Un día para agradecer a las personas que se dedican con pasión a educar a los profesionales del país".

SVINFECTOLOGIA @svinfectologia mantiene: "Gracias por seguir tercamente enseñando, a pesar de los de hambre y la falta de apoyo generalizado".