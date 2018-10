@pillamiranda: Tengo más de dos meses que no consigo ni pollo, ni carne

Basta con hacer un recorrido por las calles y encontrar gran cantidad de vitrinas de frigoríficos de los negocios del sector cárnico en Venezuela que se encuentran vacías. El ejecutivo nacional ordenó bajar los precios de la carne de res y del pollo, porque según el gobierno, los costos estaban por las nubes, pero los comerciantes aseguran que hacerlo los llevaría a la quiebra segura ante el impacto devastador de la inflación en la economía venezolana.

Las ventas han bajado considerablemente, de acuerdo a lo que certifican los dueños de los negocios que se dedican a este rubro, esto aunado al grave problema en el abastecimiento de carnes.

Los venezolanos recorren varios sitios y hacen largas colas cuando en algún negocio aparece el producto, para poder adquirirlo.

Leamos los comentarios más destacados de nuestros seguidores en relación a este tema.

Chaman_influencer @juliotrejo1202 dice: "No tengo Internet, no consigo harina, ni carne, ni pollo, no me entregan Clap, no hay gasolina, no hay agua, se fue la luz, Vete Maduro, ¿Venezuela hasta cuándo estos seres la ponen?"

ADRIANA TUCCI @adriatucci formula: "Quiero hacer pasticho y no consigo carne, tengo más de un mes que no veo carne".

Odette Diaz @ODSHANTY mantiene: "No consigo pollo ni carne".

Tomas Antonio Rivas @tomasrivasing asegura: "Gobernador por favor hablen sobre los alimentos yo no consigo huevos, la carne, etc En mi caso particular no consigo huevo y si consigo lo venden a 400 Bs en la universidad. hoy me pagaron 550 S, nos están embromando otra vez, el plan está en el suelo no tenemos vida tienen que decidir".

Profesionales Éticos @proeticos expresa: "En un país donde el Dólar es la moneda más cotizada ¿Quién comprará Petros? La Desconfianza que Maduro y su gobierno tienen son suficientes para asegurar que nadie se embarcará en comprar esa cosa. Prefiero comprar Carne si la consigo porque el #Petro no asegurará la comida".

María Lorena Miranda @pillamiranda: "Tengo más de dos meses que no consigo ni pollo, ni carne de ningún tipo, y ni decir de las medicinas más básicas".

Fernando Alfonzo @fapeyre advierte: "He realizado un recorrido por varias partes de caracas, la carne y el pollo brillan por su ausencia".