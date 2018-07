@pepecampostruji: La pobreza infantil no se va de vacaciones

Ya han finalizado todas aquellas caravanas de promociones de bachilleres, los jóvenes liceístas y cursantes de primaria se encuentran de vacaciones por aproximadamente dos a tres meses. En recientes épocas vacacionales los padres en reconocimiento por el grado cursado, inscribían a sus hijos en cualquier plan vacacional que sirvieran para recrearse pero en la actualidad la realidad es distinta, hay prioridades más importantes, entre ellas, lograr conseguir alimentos “económicos”.

Los chicos tal vez no entiendan lo precaria de la situación económica del país, para sus padres, verlos en vacaciones dentro de la casa sin tener que hacer algo es impotente. El dinero no alcanza tan siquiera para comprar los principales alimentos de la canasta básica, la gran mayoría de venezolanos se encuentran mal nutridos ya que los únicos alimentos que podemos adquirir con nuestros míseros sueldos son carbohidratos como harinas, arroz, pasta, etc.

Las únicas distracciones relativamente económicas que pueden hacer uso los representantes en estos meses vacacionales son algunos parques públicos, visitas a las montañas, zoológicos (aunque sus animales en exhibición se encuentren sufriendo la crisis del hambre), más allá no hay muchas opciones a no ser que se disponga de un buen presupuesto.

Las playas, excursiones en los parques nacionales, visitas al interior del país o al menos una salida al cine son gustos demasiado “lujosos” que en la actualidad la gran mayoría del pueblo venezolano no puede costearse, muchos menos salir del país y viajar por el mundo. ¿O comemos o paseamos? Pero aspirar a ambas opciones es imposible.

De igual forma hay que hacer énfasis en explicarle a nuestros hijos la situación del país y expresarles que vendrán tiempos mejores porque nada se logra si nos mostramos ante ellos con ánimos pesimistas y negativos, a los jóvenes hay que alimentarles las esperanzas y enseñarles que son privilegiados por tener un techo, una cama donde dormir y unos padres que aun puedan darles de comer ya que las cifras de los niños abandonados en la calle son alarmantes y muchos de ellos comen solo una vez al día, bien sea por caridad de alguna persona o por alguna bolsa de basura.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

La Administradora, Yusleiny Aristiguieta @Loisinet redacta: “Niños de vacaciones escolares tras un año de entrega y compromiso no se le puede ni regalar una barquilla, cualquier cosa es impagable en #Venezuela”.

El Profesor, José Campos @pepecampostruji señala: “La pobreza infantil no se va de vacaciones. Miles de niñas y niños pasarán las próximas semanas sin salir de vacaciones, sin actividades y sin tres comidas al día”.

La usuaria, Zulay @Zulay36023832 informa: “Mientras que muchos niños y niñas pequeños se quedan sin vacaciones se quedarán en casa porque sus padres no pueden permitirse unas vacaciones”.

La cuenta, Diario Educación @diarioeduca comunica: “Las cifras de pobreza infantil no se van de vacaciones. Miles de niñas y niños pasarán las próximas semanas sin salir de vacaciones, en solitario, sin actividades y, en no pocos, casos sin tres comidas aseguradas”.

Nuestra seguidora, Veneindepediente @atam1era comenta: “Sres. @HidrolaraCA y @gestionperfecta por favor, indiquen un lapso de tiempo aproximado en que el vital líquido llegue a Barquisimeto, no es posible ir a laborar sin poder cepillarse, asearse, ahora con niños en casa de vacaciones, ¿Cómo hacer?”.

El Periodista, Edecio Brito Adrián @EdecioBA indica: “Niños se quedarán sin vacaciones escolares”.

La usuaria, Marybel @albarita76 opina: “Vacaciones sin vacaciones, niños en casa y mil cosas por hacer”.