@NutricionTotal: Venezuela #EmergenciaHumanitaria SOS ¡Ven Jesús ven!

Lenin Danieri D @LDanieri: “Paludismo, hablamos de al menos 9 mil habitantes en las áreas cercanas a la Misión El Tukuko Machiques de Perija #Zulia El 70% de ella presenta los síntomas del paludismo, no me quiero imaginar que eso llegue a La Villa del Rosario, de ahí a #Maracaibo no es nada”